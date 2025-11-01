Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dem Parti ile Görüşmenin Yansımalarını Gelecek Günlerde Göreceğiz

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile 30 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin "Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının hedefe giden yolda olumlu bir adım olarak nitelendiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" gündemine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Birazdan yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz... Yeni millet bahçemizde, şehrimize nefes aldıracak, İstanbul'un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız... Merhum Nurettin Topçu üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Bir perde bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görünür; bir ruh saklanır, bir kalp çarpar."

Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi Bağdat'tan Kahire'ye, Üsküp'ten Bursa'ya, Semerkant ve Buhara'dan Beyrut'a, medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz. Yine bizim medeniyet tasavvurumuzda, insan ile şehir, şehir ile insan olma kavramları iç içe geçmiş, adeta bütünleşmiş kavramlardır... Merhum Turgut Cansever'in söylediği gibi: 'Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder'...

"'B u aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil"

Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler, şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Gençler, şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken biz İstanbul için sizler için 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz. Güvenli ve konforlu yeni yapılarla, millet bahçelerimizle, kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle ve spor tesislerimizle İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz; hemen her hafta yeni bir yatırımın, projenin, eserin müjdesini veriyoruz.

Terörsüz Türkiye...

Çok kıymetli kardeşlerim, ülkemize hizmetlerimiz sadece yollarla, binalarla, bugün burada olduğu gibi çevre projeleriyle sınırlı değil. İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz. Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak, bundan bir sene önce başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Tahrikler karşısında galeyana gelmedik. Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik.

PKK'nın Türkiye'den çekilmesi: " Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz"

Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik. Münfesih terör örgütü, geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı.

İlgili birimlerimiz, sahadaki gelişmeleri an be an titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak perşembe günü, Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi.

"Çabuk olunması gerekiyor"

Biz de Külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği; sadece sınırlarımızın içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.

"B ilhassa da FETÖ'cü ler Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar operasyon peşinde"

Tüm bu stratejik adımları atarken elbette şu gerçeğinde bilincindeyiz. Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."