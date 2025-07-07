Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.