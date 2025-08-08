Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Komisyona katılan siyasi partilerin temsilcilerinin ilk toplantıda verdikleri yapıcı mesajları takdirle karşıladık." dedi.

Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda yaptığı konuşmada, savunma sanayinin 7,15 milyar dolarlık ihracat ve 180 ülkeye erişimle gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün 37 milyar doları aşkın ihracat hacmiyle Avrupa'da 4'üncü, dünyada 12'nci sıraya yerleştiğini vurgulayan Erdoğan, bu vesileyle Ticaret Bakanlığını, ihracatçı birliklerini, iş dünyasını, ticaretin "Akıncı Beyleri" olan ticaret müşavirlerini tebrik ederek, mücadelelerine omuz verdikleri için şükranlarını ilettiğini bildirdi.

Erdoğan, "Şu gerçeğin de gözden kaçırılmaması gerektiği inancındayım. Günümüz dünyasında ticaret diplomasisi artık çok aktörlü bir süreçtir. DEİK bu anlamda yalnızca Türk özel sektörünün temsilcisi değil, aynı zamanda iş dünyamızın da diplomatik sözcüsüdür. Cumhuriyetimizin ikinci asrında başta DEİK olmak üzere Türk sivil toplum kuruluşlarımızdan ülkemizin küresel ticaretteki ağırlığını arttırmak için canla, başla çalışmaya devam etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sadece dış ticaret rakamlarında değil, iç cephe tahkimatına yönelik çabalarında da güzel haberler aldıklarının altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. Sürece siyasi desteği ve katılımı artırma çağrılarımız olumlu makes buldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu. Böylece Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha başarıyla aştı. Bir ön yargıyı daha kırdı. Demokratik zeminde meselelerini konuşarak çözme yolunda kıymetli bir adım daha attı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Komisyona katılan siyasi partilerin temsilcilerinin ilk toplantıda verdikleri yapıcı mesajları takdirle karşıladık. İlk güne hakim olan müspet atmosferin inşallah ilerleyen günlerde daha da güçlenmesini ümit ediyoruz."

Erdoğan, bugün de Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, davet üzerine komisyona bilgi verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şurası bir gerçek ki bölgemizde yeni oyunlar oynanırken, Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir. Etrafımızı saran bu ateş çemberinden özellikle mevzi kazanımlarla değil, ancak ve ancak stratejik bir yaklaşımla birbirimize güvenerek, inanarak, güçlü bir irade ortaya koyarak çıkabiliriz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Hangi riske giriyorsak bunun için giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz."

"Biz, 'Artık bu ülke, bu millet kaybetmesin.' diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de birkaç kez söylediğini anımsatarak, Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelesinin ekonomik faturasının yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu vurguladı.

Terörün, ekonomiyle birlikte ülkeye başka maliyetlerinin de olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz ömrünün baharındaki nice gencimizi kara toprağın bağrına verdik. Ocaklar söndü, aileler parçalandı, çocuklar yetim ve öksüz kaldı. Ateş sadece düştüğü yeri yakmadı. Hepimizin yüreği dağıldı. Terör, sivil siyaseti de yıllarca esir aldı, baskı altında tuttu. Dış politikadan sosyal hayata, toplumsal barışımızdan güvenliğe kadar her cephede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Millet olarak biz kaybederken Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da can düşmanı olanlar kazandı. Demokrasimiz kan kaybederken millet iradesine musallat olan vesayet odakları kazandı. Biz, 'Artık bu ülke, bu millet kaybetmesin.' diyoruz."

Erdoğan, şu anda kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi bir sürecin içinde olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu amaçla devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Biz de sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan teyakkuz halinde, dikkatle, hassasiyetle, hüsnüniyetle bu çalışmaları yönetiyoruz. Aynı şekilde siyaset kurumu bazı çatlak seslere ve fırsatçılara rağmen genel olarak sürece olumlu yaklaşıyor. Terörle hiçbir yere varılamayacağı, bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir çeşidine yer olmadığı gün geçtikçe daha net görülüyor. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik, mazrufumuz kardeşliktir. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sürecin sonunda inşallah sadece ekonomisiyle değil, demokrasisiyle de kardeşliğiyle de güçlü bir Türkiye ile müşerref olacağız."

"Ülkesi ve milleti için hayal gören, bu ülkenin istikbalini düşünen herkesten bu hayırlı adıma samimi destek vermelerini rica ediyorum." diyen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle DEİK 38. Olağan Genel Kurulunun ülkemize, iş dünyamıza ve DEİK ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ödüllerini takdim ettiğimiz ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, ekonomimize yaptıkları katkılar için her birine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Programdan notlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşmalarıyla başlayan programda, DEİK'in 40. yılına özel hazırlanan film izletildi.

DEİK Başkanı Olpak programdaki konuşmasında, son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkati çekerek, 40. yıl anısına 40 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Etkinlikte ödüle layık görülen isimleri anlatan kısa videolar katılımcılara izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen "Ustalara Saygı Ödülü"ne bu yıl, Emre Aykar, 2017'de hayatını kaybeden İbrahim Çağlar, 1993'te vefat eden Dr. Nejat Eczacıbaşı ve Halim Mete layık görüldü.

Merhum İbrahim Çağlar'ın ödülünü oğlu Mehmet Çağlar, Dr. Nejat Eczacıbaşı adına verilen ödülü ise oğlu Bülent Eczacıbaşı teslim aldı.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına, DEİK'in toprakla buluşturacağı 40 bin fidanı temsilen bir tablo hediye edildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

