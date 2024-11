Cumhurbaşkanı Erdoğan:  "Ddk Teftiş, Rehberlik ve Denetim Faaliyetlerini Bundan Sonra Çok Daha Sıkı Takip Edecek"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha atıyoruz. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi İnşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa bunun gereğinin yapılmasını temin edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Şurası da bir gerçektir ki; eğitim-öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir. Ülkemizde maalesef kendini halen 1940'ların şartlarında gören, eğitime bir gelişim ve tekamül aracı olarak değil bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor. Kökü mazide ati tasavvurumuza uygun bir şekilde hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı maarif modelimizin uygulanmasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine, engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz.

Öğretmenlerimizle buluşmamızda da ifade ettim, milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren eğitim-öğretim meselesini günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. Tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanmış bilimsel, kuşatıcı, modern, milli ve manevi değerleri önceleyen, insanı merkeze alan yeni modelimiz Türkiye yüzyılının inşasını kolaylaştıracaktır. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi, en iyi eğitim-öğretimi alması, imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak istifade etmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Yine önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik şartları iyileştikçe bunun öğretmenlerimize de etki etmesi için her türlü adımı atacağız.

'Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz'

Kim ne derse desin, Türkiye bizim hükumetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir. Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından, iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik, meselelerimizin üzerin gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık, son 22 yılda bu konuda çok köklü, çok kapsamlı reformları devreye aldık. Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz, ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı, nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. Dünün gözümüzde büyüyen sorunları bugün artık tarihe karıştı, inşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

'İsrail'le ticareti tamamen keserek yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfınazar ettik'

Dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Lübnan'ı, Suriye'yi ve diğer bölge ülkelerini de içine alacak şekilde genişliyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze'de yaşayan vahşete dikkati çekiyoruz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona ulaşan yardım miktarıyla ilk sırada yer alıyoruz. İsrail'le ticareti tamamen keserek yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfınazar ettik.

Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz. İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz.

'2025 yılında 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz'

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki hacmini 20 yıl gibi bir sürede dört katına çıkararak 2023 yılında 270 milyar liraya ulaştırdık. Maden ihracatımızı yedi kat arttırarak 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden yüzde 97'si ihracat olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar satış rakamını yakalayacağız. Doğal gazda Sakarya Gaz Sahasındaki üretimimiz 7 milyon metreküpü buldu. Diğer sahalarımızla birlikte 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılıyoruz. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz bölgelerde petrol arama sondaj çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Muhalefetin keşfimizi açıkladığımızda akıllarınca dalga geçtiği Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. Bu sondajlarda 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz.

'Halka hesap vermenin en önemli nişanesi olan bütçe sürecine kabine olarak büyük önem atfediyoruz'

Bugünkü kabine toplantımızda çalışma sosyal güvenlikten dış politikaya, iç işlerinden savunma ve güvenlik meselelerine kadar pek çok konuyu değerlendirdik. Bakanlıklarımızın 2025 yılı bütçesine dair görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Halka hesap vermenin en önemli nişanesi olan bütçe sürecine kabine olarak büyük önem atfediyoruz. Geçen yıl boyunca yaptıklarımızı tek tek anlatırken, gelecek yılla ilgili vizyonumuzu ve hedeflerimizi de milletimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizim halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Hükümetlerimizin alametifarikası bugüne kadar daima şeffaflık ve hesap verebilirlik olmuştur. Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, tenkide, teklife, fikre açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunan her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz. Akif'in ifadesiyle; yumuşak başlı ise zannetme ki uysal başlı bir koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ama zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz.

Geçtiğimiz günlerde Meclisimizden yansıyan sahneler hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel Kurul sefahatinde benzer kötü sahnelerin yaşanmaması en büyük temennimizdir. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek Gazi Meclisimizin milletimizin gözündeki konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum.

Kamu kurum ve kuruluşlarının incelenmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha atıyoruz. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa bunun gereğinin yapılmasını temin edecek. Aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımıza katkı veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim bizi millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum."