Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle hizmet verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle hizmet verecektir"

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze, Güncel, Haberler

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