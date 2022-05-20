Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle hizmet verecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri) Bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle hizmet verecektir"
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel