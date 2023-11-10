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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye'ye biçtiği gömlek, yapılan 20'yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye'sine artık dar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye'ye biçtiği gömlek, yapılan 20'yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye'sine artık dar gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye'ye biçtiği gömlek, yapılan 20'yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye'sine artık dar gelmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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