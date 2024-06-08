Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı'na yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan'a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.