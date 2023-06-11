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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahce 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı Arda Güler'in de bulunduğu görsele de yer verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kupası Başakşehir Fenerbahçe Güncel Haberler

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