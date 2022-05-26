Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Sivasspor camiasını ve taraftarlarını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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