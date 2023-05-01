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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerli savunma sanayi' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yerli savunma sanayi" paylaşımı Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

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