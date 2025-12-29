Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

