Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eczacıbaşı Dynavit ile Halkbank takımlarını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Kupası finali rövanş maçında rakibini yenerek şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ve CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.