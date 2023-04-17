Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı
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Ömer HASAR / TÜRKİYE'NİN en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30'uncu yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel