Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'taki son gelişmelere ilişkin açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesi ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Geçiş sürecinin, ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel