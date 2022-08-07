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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil Togg'un test sürüşünü yaptığı anları paylaştı.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil Togg'un test sürüşünü yaptığı anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün katıldığı 'Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nin ardından deneme sürecindeki Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan, o anlara ait görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, "Bir Togg hatırası" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan yerli oto TOGG Güncel Haberler

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