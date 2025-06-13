Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan, karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.