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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanvekili Önder'in kızı ve Pervin Buldan'a "geçmiş olsun" telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile dün gece ve bugün telefonda görüştü.

Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
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