CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel