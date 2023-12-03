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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Doğukan Gençlik Artvin Trafik Kazaları Politika Güncel Haberler

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