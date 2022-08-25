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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses Güncel Haberler

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