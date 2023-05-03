Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tabii" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Tabii"nin Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Tabii"nin Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak hizmet vereceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel