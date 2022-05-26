Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Sivasspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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