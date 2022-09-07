Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması Güncel Haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic ile görüşmelerimizi verimli şekilde tamamladık." ifadesini kullandı. Erdoğan, görüşmeler kapsamında, kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ileri teknolojiler, orman yangınlarıyla mücadele, medya ve iletişim, elektronik devlet alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic tarafından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi karşılama töreninde çekilen fotoğraf karesi ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Türkiye Güncel Haberler

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