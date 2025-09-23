Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Hareketi'ne Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin dünya genelinde büyüyerek farkındalık yarattığını belirtti. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin çevre sorumluluklarını yerine getirmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüyen Sıfır Atık Hareketi'nin tüm dünyada her yıl dalga dalga büyüyen, daha fazla insana ve kalbe ulaşan bir farkındalık halkasına dönüştüğünü görmek bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır. #UNGA80 Bu süreçte gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercihten öte yükümlülük haline gelmiştir. Tabiata saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle çıktığımız yolda 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
