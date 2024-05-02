Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi ve başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.