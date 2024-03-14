Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru İlker Duran'ın Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Duran'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.