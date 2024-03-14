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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Fırat Der'in Ailesine Taziye Mesajı Gönderdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin başı sağ olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Fırat Der'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Der'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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