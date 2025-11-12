Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Faruk Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel