Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Musa Keskin'in ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana-Osmaniye Otoyolu'nda bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
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Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel