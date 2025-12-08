Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emre Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de operasyon esnasında çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Albayrak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel