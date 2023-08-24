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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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