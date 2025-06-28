Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot Albay Maden'in ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında şehit olan 53 yaşındaki Maden'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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