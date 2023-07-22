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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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