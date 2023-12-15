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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Yetişen'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Bitlis Politika Güncel Haberler

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