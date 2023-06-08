Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel