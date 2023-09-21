Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de adli arama için girilen evde açılan ateş sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.