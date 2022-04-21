Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel