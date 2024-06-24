Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Esendemir'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde görev dönüşünde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde görev dönüşünde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esendemir'in ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.