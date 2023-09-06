Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.