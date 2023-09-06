Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel