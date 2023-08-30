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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çalgay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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