Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çalgay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.