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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yaptığı sırada şehit olan Sarıkaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hatay Güncel Haberler

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