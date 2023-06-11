Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yaptığı sırada şehit olan Sarıkaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.