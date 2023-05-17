Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak Seçim Sonuçları
Şırnak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title