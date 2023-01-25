Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Ay ve Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Ali Arslan Güncel Haberler

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