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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Ay ve Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ali Arslan Güncel Haberler

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