Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nde diplomasi trafiği

ŞARM EL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'da bazı ülkelerin liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağının Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından beraberindeki heyetle zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

Erdoğan'ı, buraya girişinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. Erdoğan ile Sisi, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana geldi.

İmza töreni ve zirve öncesinde bazı ülke liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, ikili temaslarda bulundu.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler ile ülkeler arasındaki işbirlikleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Liderlerle sohbet eden Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer ile fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a Starmer'ı işaret ederek, "Good man" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin uçaktan inerken kendisini gördüğünü söylemesi üzerine, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım." diye konuştu.