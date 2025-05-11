Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e: "Barış Müzakerelerine İstanbul'da Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız"

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yeniden başlatılması yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Putin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yeniden başlatılması yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflar arasında barışa ulaşılması yönünde bir fırsat penceresinin aralandığını söyledi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının, müzakereler için gerekli zemini oluşturacağına dikkat çektiği belirtildi.

Putin, bu sabah yaptığı açıklamada Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlatılmasını önermiş ve bu teklifin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ifade etmişti.