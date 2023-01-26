Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı Açıklaması Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…" Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Regaib Kandili Güncel Haberler

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