Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"
Kaynak: AA / Güncel