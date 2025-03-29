Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Dolayısıyla Yabancı Liderlerle Telefon Diplomasisi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla liderlerle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile görüştü. Görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Faye'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" bilgilerine yer verildi.

Erdoğan'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Kral Abdullah'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesine dair, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erodğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki huzur ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin ortak çabalarını artırması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı" açıklaması yapıldı.

Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı ve Tatar ile bütün Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti" ifadelerine yer verildi.