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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında,"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı Güncel Haberler

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