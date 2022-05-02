Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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