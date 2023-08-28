Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Barlık'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Barlık'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel